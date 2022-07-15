Тутберидзе накинулась на известного журналиста: такого не ожидал никто

Этери Тутберидзе раскритиковала американского журналиста Дейва Лиза. Ранее именно он объявил о переходе ее дочери Дианы Дэвис в сборную США.

Около месяца назад Лиз объявил, что Дэвис и ее партнер Смолкин приняли решение прекратить выступать под российским флагом и переезжают в Америку. Якобы всю весну они были заняты подготовкой специальных документов и в ближайшее время официально объявят о своем переходе. Тутберидзе не оставила без внимания новость спортивного журналиста. Сначала в своем блоге она написала, что его заявление — это «фейк», а теперь набросилась на эксперта с проклятиями.

В социальных сетях Дейва Тутберидзе оставила комментарий и отметила, что ему должно быть стыдно за свои слова. По ее мнению, у журналиста нет чести и совести, а его заявления лишь унижают профессию.

«Позор тебе», — написала тренер.

Сам журналист не оставил без внимания нападки Тутберидзе. В ответ он язвительно заметил, что на ответ у спортсменки ушло несколько недель. По его мнению, все это время она наслаждалась очередным выпуском его шоу на канале The Skating Lesson.