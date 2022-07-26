Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок

Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок

26 июля 2022 15:45
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок

Тренер предпочла быть честной с поклонниками.

Этери Тутберидзе прокомментировала лень своих подопечных. Как уверена спортсменка, это легко можно определить по внешнему виду фигуристок.

Как призналась Тутберидзе в разговоре с Татьяной Тарасовой на одном из федеральных каналов, она часто бывает недовольна состоянием фигуристок, которых тренирует. Особенно ее расстраивает лень, из-за которой спортсмены возвращаются на тренировки после перерыва с лишним весом. И именно по количеству лишних килограммов можно определить, насколько сильно не любит тренироваться спортсмен.

«Вот насколько они поправились, настолько они и ленивые», — уверена Тутберидзе.

Тарасова, как оказалось, полностью согласна со своей коллегой. По ее словам, именно по физическому состоянию можно легко определить, насколько ленился тот или иной фигурист, а также как много времени ему нужно на восстановление формы.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Читать далее 27 июля 2022
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе «По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе Читать далее 27 июля 2022
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Читать далее 27 июля 2022
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа «У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа Читать далее 27 июля 2022
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Читать далее 27 июля 2022
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Читать далее 27 июля 2022
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Читать далее 27 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
«Хватается за соломинку»: истощенная Высоцкая огорошила признанием «Хватается за соломинку»: истощенная Высоцкая огорошила признанием Читать далее 27 июля 2022
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Читать далее 27 июля 2022
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Читать далее 27 июля 2022
Related video