Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок

Этери Тутберидзе прокомментировала лень своих подопечных. Как уверена спортсменка, это легко можно определить по внешнему виду фигуристок.

Как призналась Тутберидзе в разговоре с Татьяной Тарасовой на одном из федеральных каналов, она часто бывает недовольна состоянием фигуристок, которых тренирует. Особенно ее расстраивает лень, из-за которой спортсмены возвращаются на тренировки после перерыва с лишним весом. И именно по количеству лишних килограммов можно определить, насколько сильно не любит тренироваться спортсмен.

«Вот насколько они поправились, настолько они и ленивые», — уверена Тутберидзе.

Тарасова, как оказалось, полностью согласна со своей коллегой. По ее словам, именно по физическому состоянию можно легко определить, насколько ленился тот или иной фигурист, а также как много времени ему нужно на восстановление формы.