Тутберидзе ликует: Роднина нелепо оправдалась за подлый поступок

О методах работы Этери Тутберидзе ходит множество слухов. Общественность обвиняет заслуженного тренера в чрезмерной жестокости к своим подопечным и желании достичь победы любой ценой, в том числе за счет физического и психологического здоровья несовершеннолетних девочек. «Прошлась» по деятельности наставницы и Ирина Роднина.

Ответ Тутберидзе не заставил себя долго ждать. Тренер заявила, что трехкратная олимпийская чемпионка ничего не знает об особенностях ее методики, и назвала заявление ложью. Этери Тутберидзе предложила Родниной приехать на каток и лично убедиться, как тренер работает со своими подопечными.

Фигуристке пришлось оправдываться. Ирина Роднина пояснила, что ничего не говорила о тренировках. Критике спортсменка подвергла взаимоотношения в штабе Тутберидзе, которые плохо влияют на юных чемпионок, как заметила легенда фигурного катания в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».