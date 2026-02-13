Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

13 февраля 2026 17:09
«Рассекреченные»

Детективы, в которых напряжение не отпускает до последней минуты.

Одни детективы можно смотреть, не отрываясь от домашних дел. Но есть особая категория сериалов, где с первых минут начинаешь видеть заговоры повсюду. В этих четырёх новинках расследование не прекращается ни на секунду: все персонажи хранят тайны, а истина постоянно меняет обличье, заставляя сомневаться в каждом герое.

«Рассекреченные»

Саймон и Мерет давно завязали со шпионской работой и живут тихо, почти по-семейному. Но прошлое возвращается, когда они снова оказываются втянуты в опасную историю с чужими секретами и слежкой. И чем дальше, тем сильнее ощущение, что под ударом не только их жизни, но и их отношения.

«Слепой Шерлок»

Роман потерял зрение ещё в детстве, но научился слышать то, что другие пропускают. Он работает в отделе прослушивания роттердамской полиции и помогает расследовать преступления буквально по голосам, интонациям и паузам. Когда дело выходит на наркопреступников, становится ясно: враги могут быть ближе, чем кажется.

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

«Семь циферблатов Агаты Кристи»

Англия, 1925 год, богатый дом и вечеринка, которая заканчивается смертью гостя. Всё выглядит как нелепый розыгрыш, но слишком много странных деталей - и слишком много людей, которым есть что скрывать. Леди Бандл Брент берётся за расследование сама, и выясняется, что даже случайные мелочи в этом доме могут быть ключом.

«Мотель „Синее убийство“»

Ванесса и Питер Коулманы бросают службу и переезжают в Новую Зеландию, чтобы открыть мотель у океана. Они мечтают о спокойной жизни, но уже через неделю в одном из номеров находят труп. И бывшие полицейские снова берутся за расследование, потому что слишком многие в этом «райском месте» ведут себя странно, пишет дзен-канал Киномнение.

Фото: Кадры из сериалов «Семь циферблатов Агаты Кристи», «Рассекреченные»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
Обожаю зарубежные детективы, но эти 3 впечатлили больше всего: не отпускают до самого конца – оценки у всех 7.4+ Обожаю зарубежные детективы, но эти 3 впечатлили больше всего: не отпускают до самого конца – оценки у всех 7.4+ Читать дальше 14 февраля 2026
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше