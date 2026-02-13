Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз

Одни детективы можно смотреть, не отрываясь от домашних дел. Но есть особая категория сериалов, где с первых минут начинаешь видеть заговоры повсюду. В этих четырёх новинках расследование не прекращается ни на секунду: все персонажи хранят тайны, а истина постоянно меняет обличье, заставляя сомневаться в каждом герое.

«Рассекреченные»

Саймон и Мерет давно завязали со шпионской работой и живут тихо, почти по-семейному. Но прошлое возвращается, когда они снова оказываются втянуты в опасную историю с чужими секретами и слежкой. И чем дальше, тем сильнее ощущение, что под ударом не только их жизни, но и их отношения.

«Слепой Шерлок»

Роман потерял зрение ещё в детстве, но научился слышать то, что другие пропускают. Он работает в отделе прослушивания роттердамской полиции и помогает расследовать преступления буквально по голосам, интонациям и паузам. Когда дело выходит на наркопреступников, становится ясно: враги могут быть ближе, чем кажется.

«Семь циферблатов Агаты Кристи»

Англия, 1925 год, богатый дом и вечеринка, которая заканчивается смертью гостя. Всё выглядит как нелепый розыгрыш, но слишком много странных деталей - и слишком много людей, которым есть что скрывать. Леди Бандл Брент берётся за расследование сама, и выясняется, что даже случайные мелочи в этом доме могут быть ключом.

«Мотель „Синее убийство“»

Ванесса и Питер Коулманы бросают службу и переезжают в Новую Зеландию, чтобы открыть мотель у океана. Они мечтают о спокойной жизни, но уже через неделю в одном из номеров находят труп. И бывшие полицейские снова берутся за расследование, потому что слишком многие в этом «райском месте» ведут себя странно, пишет дзен-канал Киномнение.