«Тут природа не отдохнула, а наоборот»: народ ахнул при виде дочери Фрейндлих

В марте 1968 года Алиса Фрейндлих родила дочку. Девочка стала довольно поздним ребенком: и актриса, и ее супруг, режиссер Игорь Владимиров уже успели построить выдающуюся карьеру. Воспитанием малышки первые три года занималась ее бабушка, а потом няня, пока родители пропадали на репетициях и съемках.

В 1981 году актриса развелась с мужем. Расставание прошло цивилизованно, бывшие супруги принимали участие в жизни дочери. Варвара с детства грезила театром, поэтому никто не удивился, когда она выбрала актерскую специальность. Вскоре она уже начала появляться в кино.

В 1990-е Владимирова нечасто снималась, так как была сосредоточена на воспитании маленьких детей. Зато в новом тысячелетии она стала часто сниматься в сериалах. Зрители сразу узнали дочь Фрейндлих, ведь она похожа на актрису как две капли воды.