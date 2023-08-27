«Тут надо помучиться»: дочь Заворотнюк безуспешно пытается стать матерью

Анна Заворотнюк не гонится за хайпом, когда речь идет о личном. Говорят, красавица тайно вышла замуж за любимого, которого ни разу не показывала публике. Теперь же выяснилось, что звездная наследница безуспешно пытается стать матерью.

О своей беде дочь Анастасии Заворотнюк сама рассказала подписчикам в социальных сетях. Близкая подруга предложила знаменитости стать крестной для ее крохи. И модель согласилась, не понимая, на что подписалась.

Бизнесвумен поведала о новых правилах в церкви, согласно которым стать крестными родителями могут не все желающие. Перед блогером встала непростая задача. Ей нужно предъявить батюшке доказательства того, что она православная христианка и будет заботиться о духовном воспитании крестной дочери.

Звезда уже побывала на одном собеседовании со священнослужителем и тщательно готовилась ко второму.