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«Тут надо помучиться»: дочь Заворотнюк безуспешно пытается стать матерью

27 августа 2023 09:30
«Тут надо помучиться»: дочь Заворотнюк безуспешно пытается стать матерью

Блогер готова идти до конца.

Анна Заворотнюк не гонится за хайпом, когда речь идет о личном. Говорят, красавица тайно вышла замуж за любимого, которого ни разу не показывала публике. Теперь же выяснилось, что звездная наследница безуспешно пытается стать матерью.

О своей беде дочь Анастасии Заворотнюк сама рассказала подписчикам в социальных сетях. Близкая подруга предложила знаменитости стать крестной для ее крохи. И модель согласилась, не понимая, на что подписалась.

Бизнесвумен поведала о новых правилах в церкви, согласно которым стать крестными родителями могут не все желающие. Перед блогером встала непростая задача. Ей нужно предъявить батюшке доказательства того, что она православная христианка и будет заботиться о духовном воспитании крестной дочери.

Звезда уже побывала на одном собеседовании со священнослужителем и тщательно готовилась ко второму.

«Тут надо поездить, помучиться», — посетовала она в личном блоге.

Фото: Russian Look/ Vladimir Myshkin/ globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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