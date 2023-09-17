«Тут лучше»: почему вдова Миронова предпочла жить в пансионате, а не с родными

Известная по картине «Гусарская баллада» актриса Лариса Голубкина с 2015 года живет в пансионате. Сейчас вдове знаменитого советского секс-символа Андрея Миронова 83 года, но она полна сил. Однако решение не жить с семьей она приняла самостоятельно.

Как актриса рассказала «Экспресс газете», люди почему-то ошибочно принимают ее пансионат за некую богадельню. Однако это прекрасное место с профессиональным медицинским персоналом, вкусной едой, комфортными условиями и очень приличными постояльцами. У Ларисы Голубкиной в пансионате насыщенная социальная жизнь: ее часто навещают родные, а также жильцам предлагают различные занятия спортом и процедуры.

Вдова Миронова отказалась называть конкретное место, опасаясь преследования журналистов. Она только сказала, что ее новое жилье находится в живописной местности на Москве-реке.