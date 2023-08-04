Тусовщицу Кэт из «Брата» не узнать: вот как сегодня выглядит любимица Балабанова

Криминальную драму «Брат» многие называют лучшей иллюстрацией 90-х. Работа Алексея Балабанова и по сей день не теряет своей актуальности, а исполнителей помнят в первую очередь по их ролям в этом фильме.

Одной из ярких героинь «Брата» стала Кэт, приобщавшая Данилу к тусовкам. Роль исполнила Мария Жукова, для которой это была уже третья работа в кино. Ранее она снялась в триллере «Пьющие кровь» и в фильме-спектакле «Злая судьба».

Над образом тусовщицы Кэт Мария работала самостоятельно, и Балабанов, высоко ценивший талант актрисы, ей не препятствовал. После выхода «Брата» Жукова стала узнаваемой, и режиссеры начали заваливать ее предложениями о съемках. Однако Мария отказывалась, ведь она готовилась стать женой и матерью.

Жукова временно ушла из профессии. Спустя годы она стала появляться в сериалах и играть в спектаклях. Также Мария пробовала себя в качестве режиссера.

Сегодня 50-летняя актриса продолжает заниматься творчеством. Поклонники не узнают балабановскую Кэт, ведь с каждым годом она становится все краше и краше. Из растрепанной худой девочки она превратилась в роскошную даму. Видимо, Мария узнала формулу эликсира молодости и успешно ее применяет.