Турки терпеть не могут Хюррем-султан: об этих причинах вы даже не догадывались

Хюррем-султан стала главной героиней исторической драмы «Великолепный век». Миллионы зрителей, затаив дыхание, следили за коварными интригами, которые плетет возлюбленная Сулеймана Великолепного, и не скрывали своих симпатий к героине. Однако сами жители Турции того периода не были в восторге от нее.

Дело в том, что Хюррем нарушила сразу несколько древнейших устоев, чем вызвала гнев всей Османской империи. Например, она запретила султану интимные связи с другими девушками в гареме. Став официальной возлюбленной Сулеймана, она не захотела, чтобы он делил постель еще с кем-либо.

Сулейман же специально для Хюррем ввел титул «хасеки». Таким образом она стала второй женщиной в государства, а выше нее по статусу была лишь мать правителя, валиде-султан.

При этом Хюррем была не только супругой Сулеймана, но и его советчицей. Она активно участвовала в политических делах страны, что для Османской империи того времени было нонсенсом. Жители не понимали, почему женщина, которая еще недавно была рабыней, позволяет себе давать советы мудрому правителю

Именно поэтому соотечественники не были в восторге от Хюррем. Они не скрывали своего презрения, и до сих пор многие осуждают амбициозную женщину.