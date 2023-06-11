Турки проболтались, как очаровывают россиянок: больше на их уловки не клюнете

Жениться на русских «Наташах» давно норма жизни для коренных жителей Турции. Мужчины жаркой страны не раз признавались: россиянки для них самые красивые женщины в мире. Они ценят, как те следят за собой, ведут быт, и легко соглашаются с укладом формата «мужчина — глава семьи», в отличие от более прогрессивных и выступающих за феминизм европеек.

Однако, как туркам удается ловить россиянок на живца? И почему русские красавицы не могут устоять перед восточными мужчинами? Секрет оказался прост. Турки уверены, что русским мужчинам не хватает напора, чтобы сломить крепость, которую строят вокруг себя неприступные красотки из средней полосы.

А вот у них этот напор и харизма присутствуют в полном объеме. Стоять на своем и быть уверенным в себе — вот базовые правила, которые помогают завоевать россиянку. По мнению турков, русские женщины всегда прикидываются слабыми и беззащитными, чтобы их пригрели и защитили. И если мужчин-соотечественников такое инфантильное поведение бесит, то у турков вызывает обратные чувства. Поэтому женщина из России, как правило, беспроигрышная мишень для горячего османа.