Турки не смотрят «Великолепный век» и другим не советуют: дело вот в чем

Сериал «Великолепный век» стал настоящим культурным феноменом. Зрители со всего мира не могли оторваться от захватывающей истории Хюррем, покорившей сердце султана Сулеймана. Однако на родине сериал оказался не таким популярным, а некоторые зрители даже рекомендуют отказаться от его просмотра.

Дело в том, что создатели весьма вольно обошлись с историей. Они исказили многие факты и не ограничились лишь мелкими деталями. Например, Сулейман показан как ловелас и любитель проводить время в гареме. На самом же деле, как пишут авторы Дзен-канала «Восточные истории», практически все время он был занят военными походами и заботился не о собственных развлечениях, а о судьбе империи.

Именно поэтому турецкие зрители оказались противниками сериала. По их мнению, «Великолепный век» дает совершенно неправильное представление о прошлом страны и исторических персонажах и может лишь запутать поклонников проекта.