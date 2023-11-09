Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания

Одним из самых напряженных поворотов сюжета в исторической драме «Великолепный век» стало появление бывшего возлюбленного Хюррем — художника Луки. Зрители знакомятся с ним в одном из эпизодов, а он становится настоящим соперником самому Сулейману Великолепному. И, как оказалось, эта сюжетная линия полна неточностей.

Дело в том, что в одной из серий Луке позволяют написать портрет Хюррем. В реальности же чужаку никогда не позволили бы встречаться с фавориткой правителя империи и видеть ее без платка. Жители Османской империи не могли даже представить такое развитие событий, ведь это противоречило множеству строгих правил дворца.

Помимо этого, как указывают историки, у Хюррем не было бывшего возлюбленного. Ни в одних документах нет упоминания Луки, который к тому же стал бы гостем во дворце. Но если бы экс-избранник все же существовал, то стражники никогда бы не позволили ему видеться с фавориткой султана.