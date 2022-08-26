Турецкого актера не вышло: засветившегося на публике Билана едва узнали

Дима Билан удивил поклонников резкой переменой имиджа. Артист опубликовал в социальных сетях кадр, на котором предстал в неожиданном для себя образе. Как признались пользователи Сети, они едва узнали любимого артиста.

В кадре Билан красуется длинными волосами в костюме-тройке. Подписчики уверены, что новый образ делает артиста похожим на Джонни Деппа и очень подходит знаменитости.

«Российский Джонни Депп», «Ну стал как голливудский актер», «Настоящая звезда», «Как же вам к лицу вот этот новый образ», — считают пользователи Сети.

При этом многие обратили внимание, что ранее Билан признавался в мечте скопировать стиль турецких знаменитостей. Якобы их манера одеваться настолько сильно ему импонирует, что он мечтает быть похожим на них. Но, как считают поклонники, музыканту в итоге не удалось добиться нужного эффекта своим преображением.