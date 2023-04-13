Турецкий сериал «Истерзанная» требовали снять с показа: что так потрясло зрителей

Турецкая драма «Истерзанная», появившись в эфире в 2018 году, стала одним из самых рейтинговых проектов на местном телевидении. При этом при выпуске первых серий создатели столкнулись с критикой зрителей и попытками закрыть сериал.

Дело в том, что сценаристы посвятили свой проект теме домашнего насилия, которая долгие годы является актуальной на территории Турции. Главная героиня Нефес против своей воли становится женой преступного авторитета Ведата, который бьет не только ее, но и их общего ребенка. В итоге, чтобы спастись, девушка решается на побег.

Оценив первые эпизоды, зрители не остались в восторге от «Истерзанной». Они завалили агентство по мониторингу радио и телевидения требованиями закрыть проект из-за слишком жестоких сцен. Создатели же парировали, что поднимают важную для общества тему и делают благое для страны дело.

В итоге цензоры оставили сериал в эфире, а со временем зрители осознали свою ошибку. Уже после завершения «Истерзанной» они неоднократно благодарили создателей за злободневный сериал, который многим открыл глаза за проблемы в стране.