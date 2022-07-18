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Турецкий не стал молчать о поступке Орбакайте: «Перегибает палку»

18 июля 2022 15:15
Турецкий не стал молчать о поступке Орбакайте: «Перегибает палку»

Заявление певицы ошеломило поклонников.

Кристина Орбакайте прокомментировала выступление Михаила Турецкого и его дочери с красивым именем Эммануэль. Знаменитости стали гостями проекта «Две звезды. Отцы и дети».

Не так давно прославленный композитор и дирижер принял участие в шоу, где артисты выступают со своими наследниками. Второй половинкой дуэта стала 17-летняя дочь музыканта Эммануэль, а вместе они исполнили трогательную композицию «Осколок льда». Как оказалось, концерт Турецкого произвел большое впечатление на Кристину Орбакайте, которая призналась, что видит в артистах потенциал «Меркьюри и Кабалье».

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Подобное сравнение удивило композитора. По его словам, признание Орбакайте стало для него приятной неожиданностью, однако он не уверен, что певица полностью права. «Перегибает палку», — именно так комментирует комплименты музыкант.

При этом Турецкий признается, что сам себя не считает профессиональным певцом. Главный его талант заключается в объединении других музыкантов и продюсировании.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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