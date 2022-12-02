Турецкий Кен: кто много лет унижал любимца россиянок Кемаля Сойдере

Бурак Озчивит, исполнивший роль Кемаля Сойдере в хите «Черная любовь», покорил сердца миллионов россиянок. Но видный турецкий актер не всегда выглядел так роскошно, как сейчас. С годами его внешность изменилась и, к счастью для фанаток, только в лучшую сторону.

В юности Озчивит даже отдаленно не напоминал секс-символ. В школьные годы он ничем не отличался от своих сверстников и легко сливался с толпой. Никто не мог и подумать, что за этой юношеской застенчивостью скрывалась яркая харизматичная личность.

С возрастом красота Озчивита становилась все очевиднее, только он еще не умел ее выгодно подчеркивать. Следуя тем мировым трендам, Бурак сделал мелирование и отрастил козлиную бородку. Образ абсолютно не подходил Озчивиту, и из-за этого будущий актер много лет подвергался насмешкам.

Позднее Бурак провел работу над ошибками и больше так не экспериментировал со своей внешностью. Сегодня он по праву считается одним из самых красивых мужчин в мире и даже получил прозвище турецкий Кен.