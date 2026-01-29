Турдизи о последнем султане Османов в России видело 1,5 человека: на Западе его хвалят сильней, чем «Игру престолов» с «Великолепным веком»

Почти нет филлеров, минимум выдумки и достойный продакшн – даже странно, что среди россиян он не стал хитом.

Пока в России поклонники турдизи в очередной раз пересматривали «Великолепный век», вокруг другого исторического эпоса – «Права на престол: Абдулхамид» разгорались нешуточные страсти.

По нашей стране он прокатился почти незаметно (8.0 на Кинопоиске, но лишь 11 000 оценок и 0 рецензий), а на IMDb его рейтинг – парадоксальные 5.1. Однако, если заглянуть в отзывы, становится ясно: сериал стал жертвой накрутки, а зрители ставят ему твердые 9 и 10.

Это история последнего могущественного султана Османской империи Абдул-Хамида II, который боролся не только с внешними врагами, но и с предателями, заговорами и давлением Запада.

Сериал наперебой хвалят за качество производства, сильные актёрские работы и динамичный сюжет без филлеров – большая редкость для турецких драм. Неудивительно, что заграничные зрители в восторге:

«Это один из лучших сериалов, которые я видел, на уровне “Игры престолов”», «Не думал, что Турция может снять что-то круче “Великолепного века”»

В Сети также отмечают, что низкий рейтинг – результат скоординированной атаки тех, кто не хочет, чтобы правдивая история Османской империи стала популярной.

Так что, если вы любите исторические драмы, политические интриги и хотите увидеть крах империи глазами её последнего великого правителя – этот сериал точно заслуживает внимания.