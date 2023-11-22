Турция выпускала еще один сериал про Хюррем: все его возненавидели из-за правдивости

Первая серия исторического проекта «Великолепный век» была представлена в 2011 году. С того времени интерес публики к истории Турции и жизни Сулеймана Великолепного только увеличивался. Однако мало кто знал, что в 2003 году турецкие кинематографисты уже пытались рассказать историю Хюррем-султан.

Так, за восемь лет до «Великолепного века» на экраны вышел сериал «Хюррем Султан», главную роль в котором сыграла Гюльбен Эрген. Это шоу было очень коротким и состояло из восьми эпизодов, из-за чего сюжет оказался не таким насыщенным, как проект с Мерьем Узерли. И после выпуска всех серий картину закрыли.

Зрители и критики совсем не оценили сериал. По их мнению, создателям не удалось раскрыть персонажей и тот исторический период. Особенно их поразила сама Хюррем, которая отличалась жестокостью. При этом исследователи отмечали, что именно в этом сериале образ избранницы Сулеймана сильнее всего соответствует документам эпохи, ведь Хюррем не отличалась добротой и была готова на многое ради власти.