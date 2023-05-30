Турчанки считаются идеальными хозяйками: вот чему россиянкам надо поучиться

Покуда все восхваляли хозяйственность женщин из России, те расслабились и стали далеко не первыми на этом поприще. Триумфальное место заняли хозяюшки из Турции. И у этих рачительных представительниц прекрасного пола действительно есть чему поучиться даже опытным русским «домоправительницам». Судите сами.

Женщины из Турции фанатично обожают уют и всякие декоративные штучки-фенечки. Встретить бедно обставленное жилище у турчанки — это нонсенс и ересь. Минимализм и скука точно не про них.

Женщины из Турции презирают генеральную уборку. Но не спешите их судить. Дело вот в чем. Турчанки выучили золотое правило: чтобы не тратить на уборку целый день, можно поддерживать порядок понемножку на постоянной основе. Поэтому они «не загибаются» с тряпкой в руках, а наслаждаются жизнью, изредка этой тряпкой помахивая.

Представительницы прекрасного пола в Турции не сильно любят химию для чистки, поэтому, как и многие в России, прибегают к народным лайфхакам. И если россиянки всюду используют соду, то турчанки — зубную пасту. Ею протирают стекла, украшения и даже рабочие поверхности.