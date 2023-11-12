«Тупой» и «гусенок»: будете смеяться, как переводятся фамилии известных голливудских актеров

Иностранные фамилии лишь на первый взгляд кажутся красивыми и благозвучными. Значение многих из них лучше не узнавать, чтобы не разочароваться. Хотя можно отнестись к ситуации со здравой долей иронии и посмеяться над тем, как переводится на русский язык то, что указано в паспортах голливудских звезд.

Например, Эмили Блант звучит благородно и изысканно, но точно не для ее соотечественников. А все потому что в переводе с английского слово «blunt» означает «тупой». Из этого следует, что в России ее звали бы не иначе как Тупова.

Чуть больше повезло Райану Гослингу. Его фамилия переводится как «гусенок». А вот Софи Тернер россияне могут величать Софи Токаревой. Ее фамилия значит «токарь».

Сандра Баллок тоже если бы жила в России, то не могла бы похвастаться изысканной фамилией. Баллок переводится как «бычок»: выходит, она была бы Быковой.