«Тупость простить нельзя»: 100% на RT не спасли «Последнего выжившего самурая» от разгрома – зрители негодуют из-за двух ляпов

Сериал «Последний выживший самурай», вышедший 13 ноября, моментально покорил критиков и заработал заветные 100% на Rotten Tomatoes. Проект сразу окрестили помесью «Сегуна» и «Игры в кальмара», но на деле из общего у них, пожалуй, только Япония и идея выживания.

Вайб здесь совершенно другой, что, безусловно, пошло новинке на пользу. Зрителей захватила мрачная атмосфера эпохи Мэйдзи (1878 год), где 292 человека вынуждены сражаться насмерть в турнире.

В центре сюжета – Сюдзиро Саги, который участвует в этой бойне, чтобы добыть денег на спасение семьи от болезни. Его цель – добраться до Токио, пережив всех остальных игроков.

Сериал хвалят за динамичные и невероятно красивые боевые сцены, хотя темп повествования не всегда динамичен – он часто делает паузы для диалогов и раскрытия персонажей. Но рейтинг говорит сам за себя.

Тем не менее даже у такого успешного проекта нашлись недовольные зрители. В сети активно обсуждают два ключевых ляпа, которые, по мнению многих, разрушили всю магию и правдоподобность происходящего.

Ляп №1: Министр-одиночка

Одним из главных камней преткновения стала абсолютная беззащитность высокопоставленных чиновников в сериале. Зрители не могут понять, почему человек, находящийся в эпицентре политического кризиса, так беспечно относится к собственной безопасности.

«В целом мне понравилось. Можно простить многие ляпы из-за классной боевки и накала. Ну вот действительно, что простить нельзя, так это тупость некоторых моментов.

Главный министр, зная, что в стране происходит какой-то немыслимый незивестный трындец, путешествует без охраны. Совсем. Без какой-либо. Это вообще что?».

Ляп №2: Турнир для сытых «бомжей»

Еще больше вопросов вызвала организация самого смертельного турнира. По сюжету, в голодающей стране, страдающей от холеры, собрали сотни участников, но зрители заметили несоответствие.

Мол, сначала речь идет о нищих бойцах, а уже через пару серий они живут в комфортных условиях, что сильно контрастирует с заявленным мрачным сеттингом. Плюс, целью турнира являлось уничтожение самураев, а их там набралось не так уж и много.

«А сюжет прекрасен: все нищие, болезные, мрут как мухи, денег нет. Собирают мастеров боевых искусств – приходит толпа бомжей с палками и дети. А им на входе – ну проходите, чо.

Максимум 5-6 самураев набралось на 3 сотни оборванцев. План, надежный как швейцарский банк.

Но проходит пара серий и народ в кадре – пижамы на ночь меняют, носки каждый день, едят в 3 глотки. В стране, напоминаю, голод и холера».

Смотреть или нет?

История с «Последним выжившим самураем» отлично показывает разрыв между взглядом критика и зрителя. Для первых – это стилизованный экшен с сильной атмосферой. Для вторых – мир, в котором из-за нелепых ляпов рушится вера в происходящее.

Так что же выходит в сухом остатке? Если вы фанат жанра, готовый ради зрелищных драк и мрачного сеттинга простить сценарию некоторые условности и логические провалы, то этот сериал определенно заслуживает вашего внимания.

Посмотрите хотя бы одну серию, чтобы понять, на чьей вы стороне: тех, кого захватила боевка и накал страстей, или тех, для кого магию разрушили пижамы и беспечный министр. Споров будет много, и ваше мнение тоже играет роль.

Ранее мы писали: «Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них