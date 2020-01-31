«Тухлая фантазия»: Шепелева возмутили слухи об увольнении с Первого канала

Ведущий программы «На самом деле» заявил о том, что впервые слышит о своей замене в эфире.

Некоторые российские СМИ сообщили о конфликте Шепелева с Константином Эрнстом, поэтому телеведущий, якобы уже отработал свой последний день на съемках ток-шоу и уволен с Первого канала. А заменит его в программе Дмитрий Нагиев.

Однако в пресс-службе телекомпании опровергают информацию о смене ведущего ток-шоу «На самом деле».

Сам Шепелев заявляет, что впервые услышал о своем увольнении, и посоветовал всем недоброжелателям выпить воды и успокоительное средство.

«В удивительное время мы, конечно, живем, когда каждая тухлая фантазия может стать новостью. И что еще печальнее, находятся воспаленные головы, которые этому верят», – выразил свое негодование Дмитрий в Instagram.

Однако в ответ получил множество критических и даже оскорбительных замечаний. Подписчики, в основном, возмущались последними эфирами программы, где речь шла о пропавшем подростке Владе Бахове. Пользователи социальной сети решили, что ведущий не должен был становится на сторону ребят, явно причастных к исчезновению мальчика, и что передача лживая, а участники в ней – актеры. Среди комментариев были и такие, которые стыдили Шепелева и весь Первый канал за то, что развлекательное шоу строится на настоящем человеческом горе.

Известно, что Дмитрий Шепелев ведет программу «На самом деле» с 2017 года. При этом он не раз говорил в интервью, что устал от формата скандальной программы и охотно вернулся бы к работе на развлекательных передачах.