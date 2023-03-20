Туфли на каблуке и фотообманки: почему рост Юрия Гагарина скрывали от граждан СССР

После своего грандиозного полета в космос Юрий Гагарин стал национальным героем. Его личность до сих пор ассоциируется с безупречным и лучезарным образом. Однако есть в его биографии факт, который вызывает множество дискуссий.

Речь идет о росте Гагарина. Одни источники утверждают, что он составляет 165 сантиметров, другие называют цифру 157. Есть мнение, что те, кто «уменьшают» космонавта, пытаются тем самым принизить его личность и заслуги. Но вполне вероятно, что рост Гагарина действительно составлял 157 сантиметров. И вот почему эта версия может быть правдой.

Если присмотреться к некоторым фотографиям космонавта с его коллегами или чиновниками, то видно, что он стоит ближе всех к камере и визуально кажется выше остальных. Также вероятно, что Гагарин носил обувь на высокой платформе, чтобы скрыть свой «недостаток». Кроме того, на некоторых снимках с Хрущевым Юрий Алексеевич выглядит ниже, а рост генсека составлял 160 сантиметров.

Советские власти и СМИ не просто так обманывали граждан и врали про Гагарина. Видимо, истинный рост космонавта, равный 157 сантиметрам, им казался недостаточно солидным для фигуры исторического масштаба.