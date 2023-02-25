Туда ездить не надо: от истории этого американского городка кровь стынет в жилах

Когда-то Кахаба была столицей Алабамы и богатела на доходах от продажи хлопка. Через двести лет процветающий центр превратился в город-призрак, о мрачных легендах которого пишут книги.

Решение заложить город на месте слияния двух рек — Кахабы и Алабамы — принял первый губернатор штата Уильям Вятт Бибб в 1819 году. Это год, когда в штате бушевала желтая лихорадка. Через год он упал с лошади во время сильной грозы и скончался от множественных внутренних повреждений.

Одобренная для строительства города площадка в низине нравилась не всем. На Кахабу обрушивались разрушительные сезонные наводнения, обстановка в городе считалась нездоровой из-за множества комаров, которые разносили болезни. Только в год основания от желтой лихорадки погибла почти половина жителей портового города Мобил, в 1822 году та же напасть целиком выкосила город Блейкли.

В 1826 году столицу из Кахабы перенесли. В годы войны Севера и Юга в Кахабе оборудовали военную тюрьму, где массово умирали пленники.

Сегодня в город-призрак можно приехать на экскурсию: покататься в ретро-вагоне, на каноэ или посетить археологический парк. Наверняка там расскажут и о многочисленных призраках — блуждающем архитекторе, танцующем Уильяме Харрисоне и линчеванном (по другим данным — повешенном) Билле Скето.