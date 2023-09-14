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Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций

14 сентября 2023 18:30
Тучный и уставший старик: не поверите глазам, увидев Киркорова без грима до всех операций

Поклонники ужаснулись от вида кумира.

Король российской эстрады Филипп Киркоров сейчас щеголяет с почти идеальным телом. Певец не скрывает, что прибегнул к помощи пластического хирурга. Он сделал артисту липосакцию, изменил форму ягодиц, прорисовал кубики на прессе и подтянул кожу на лице. Филипп Киркоров помолодел и похорошел на глазах. А ведь совсем недавно поклонники ужаснулись, увидев своего кумира без макияжа и фильтров.

Певец выложил в социальных сетях забавное видео, где чихает, после чего у него пропадает борода. Фанаты ролик не оценили, заявив, что артист выглядит очень постаревшим.

«Что с ним стало! Ужас! Такой красавец был!» — написал под постом один из фанатов.

«Все морщины видны, кожа обвисшая», — добавил другой.

Однако на перемены Филиппа Киркорова толкнули отнюдь не такие комментарии. Певец признался, что в его жизни появился особенный человек, ради которого он захотел преобразиться.

Фото: Социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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