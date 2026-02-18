Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель

Многие зрители, посмотревшие новую экранизацию «Сказки о царе Салтане», даже не подозревают, что сам Александр Сергеевич не придумывал этот сюжет с нуля. Да-да, великий поэт взял за основу народные сказания, которые слышал в детстве от своей няни Арины Родионовны.

Впервые сказка увидела свет в 1832 году и моментально стала любимицей публики. Но литературоведы давно нашли её «прародителя» — народную сказку «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре».

Она сохранилась в сборнике Александра Афанасьева и содержит те же мотивы: разговор трёх сестёр, чудесное рождение наследника, козни завистниц, опасность, связанную с водой, и волшебное спасение. Именно эти истории Пушкин когда-то слушал от своей няни.

Коварная мать, три злые сестры, младшая дочь, обещающая родить богатыря, — все эти архетипы встречаются не только в русском, но и в западном фольклоре. Пушкин блестяще переработал знакомые с детства сюжеты, пропустил их через свой уникальный поэтический взгляд и создал нечто совершенно новое. Он добавил персонажей вроде Салтана, Белки и Лебедя, образы, которых не было в народных сказаниях, и наделил историю своим неповторимым стилем.

Так что нынешняя экранизация — это фильм по мотивам пушкинской сказки, которая сама выросла из народных преданий. Поэт подарил нам самодостаточное произведение, ставшее вершиной русской литературной сказки. И сколько бы раз его ни экранизировали, в основе всегда будет лежать тот самый удивительный сплав народной мудрости и авторского гения.