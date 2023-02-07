Трюк Сальмы Хайек восхитил россиянок: как избавиться от трех размеров одежды за 10 минут

В этом фокусе нет ничего сложного.

Сальма Хайек уже давно стала одной из главных красавиц Голливуда. Она обладает не только жгучей красотой и роскошными формами, но и отменным чувством стиля. Сальма отлично знает, как спрятать лишнее благодаря простым стилистическим фокусам. Эти советы пришлись по вкусу многим россиянкам.

Хайек обладает пышным бюстом четвертого размера. Но актрисе не всегда выгодно подчеркивать свои объемы, и на некоторых мероприятиях ей приходится скрывать свои достоинства. Для таких случаев Сальма надевает брюки или юбки с высокой талией с укороченным верхом. Не помешает добавить к образу пиджак с подплечниками, который визуально убирает округлости.

Второй лайфхак — платья и водолазки с невысоким горлом. «Глухой» вариант до подбородка не подходит, так как укорачивает шею. А декольте при внушительном бюсте будет выглядеть вульгарно.

Также Сальма одевается в одежду с геометрическим рисунком. Особенно в почете вертикали. Для обладательниц пышного бюста подойдут варианты классического кроя. О простых лайфхаках от Сальмы Хайек по уменьшению груди рассказывает издание The Voice.