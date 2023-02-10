Трюк доступен каждой россиянке: как звезды Голливуда скрывают беременность

Порой известные актрисы не стремятся афишировать свою беременность не из-за того, что боятся сглаза. Случается и так, что интересное положение может помешать рабочему процессу — тогда его приходится тщательно скрывать.

Чтобы не выдать себя в кадре, звезды Голливуда используют разные лайфхаки. Часто операторы снимают артисток с такого ракурса, который позволяет спрятать округлившийся живот от зрителей. Однако если этот трюк в реальной жизни повторить нельзя, то есть и другой, вполне доступный каждой россиянке.

Например, снимаясь в третьем сезоне «Отчаянных домохозяек», Марсия Кросс прятала беременность при помощи различных пакетов и сумок, которые несла прямо перед собой, прикрывая тем самым свои новые формы. Кроме того, актриса носила мешковатую одежду.

Изменился на фоне беременности и гардероб Сары Джессики Паркер, играющей Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе». Многие поклонники обратили внимание на то, что в пятом сезоне героиня вдруг изменила облегающим платьям и начала отдавать предпочтение более свободным моделям.