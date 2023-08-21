Трясся и не мог передвигаться: последние кадры с Ясуловичем трогают до слез

Игоря Ясуловича не стало 19 августа. Народный артист сыграл почти две сотни ролей, озвучил множество кинофильмов и полюбился всем зрителям. Актер передавал свой опыт молодым поколениям, работал со студентами во ВГИКе и ГИТИСе.

В Сети появилась информация о том, что Игорь Николаевич уже долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Семья пока это не подтвердила, но видео одного из последних выходов актера в свет доказывает, что его здоровье было не в лучшем состоянии.

В январе этого года Ясулович посетил Дом кино, где проходил вечер в честь столетия Леонида Гайдая. В кадре видно, что артисту сложно передвигаться: его водят под ручку. 81-летний актер выглядел изможденным, а его руки сильно дрожали, когда поклонники попросили Игоря Николаевича дать автограф. Очевидно, что пожилой артист действительно был серьезно болен.