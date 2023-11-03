Трусова запустила заточенным коньком в голову Тутберидзе: возмутитесь, узнав причину

Спортсменка была сама не своя после поражения на Олимпиаде.

У Александры Трусовой тысячи фанатов по всему миру. Рыжеволосую фигуристку прозвали Русской ракетой за чемпионский характер и неповторимый стиль катания. Спортсменка тяжело переживала второе место на Олимпиаде в Пекине в 2022 году: Трусова хотела быть первой и не рассчитывала на меньшее.

Этери Тутберидзе вспоминает, что и ей досталась от разъяренной подопечной. В интервью YouTube-каналу Леонида Слуцкого «Коммент.Шоу» тренер вспомнила, как фигуристка-одиночница отреагировала на свой «провал».

По словам наставницы, Александра Трусова едва не подралась с тренером. Юная спортсменка «пихала» и «толкала» наставницу. Кульминацией истерики стало разбрасывание опасных предметов. Серебряный призер Олимпиады запускала в голову Тутберидзе коньки, а тренеру только и оставалось, что уворачиваться от лезвий.