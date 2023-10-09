Трусова терпеть не может известный на весь мир фильм: россияне обожают шедевр

Поклонники со всего мира следят за успехами и личной жизнью Александры Трусовой. В социальных сетях фанаты осыпают фигуристку вопросами, а сама спортсменка нередко откровенничает с публикой. И не так давно Трусова призналась, какой голливудский хит не собирается смотреть никогда, несмотря на множество наград и любовь публики.

По словам звезды спорта, она не готова включать драму «Хатико» с Ричардом Гиром в главной роли. Картина Лассе Халльстрема кажется ей чересчур печальной, поэтому Трусова не готова испытывать себя такой лентой.

«Это грустный фильм. Я не смотрела и не хочу смотреть», — призналась Трусова в беседе с Okko Спорт.

Публика же совсем не оценила мнение фигуристки. «Хатико», вышедший в прокат в 2009 году, регулярно входит в рейтинги самых популярных картин России и мира и не теряет своей актуальности даже спустя 14 лет после премьеры.