Трусова с малышом на руках, вечная критика Тарасовой: чем запомнился первый выпуск нового «Ледникового периода»

Зрителей в январе ждала лучшая новость. Неожиданно на Первом канале стартовал новый сезон ледового шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Ведущими проекта стали фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Что увидели поклонники?

Жюри

Судейскую коллегию представили Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов, Максим Траньков, Роман Костомаров и Татьяна Тарасова.

Обзор 1-го выпуска

Одной из первых на лед вышла пара Елизаветы Худайбердиевой и Сергея Шубенкова, легкоатлета и чемпиона мира. Елизавета поделилась, что ее партнер оказался непростым, хотя их выступление было весьма страстным под композицию «Очи черные». Жюри оценили технику и артистизм пары, выставив общий результат 11.82 балла.

Следующими выступили Александра Трусова и актер Иван Жвакин, который сыграл хоккеиста в сериале «Молодежка». По словам Жвакина, участие в сериале дало ему необходимые навыки для выступления на льду. Их результат совпал с показателями предыдущей пары — 11.82 балла. Во время комментариев Александра держала на руках своего маленького сына.

Евгения Тарасова и хоккеист Георгий Славороссов исполнили игровой номер. Георгий даже подпевал, что вызвало легкое негодование со стороны партнерши. Однако их результат по баллам также составил 11.82.

Александра Степанова выступила в паре с конькобежцем Иваном Скобревым, чей опыт помог им набрать 11.92 баллов. Стоит отметить, что Иван ранее уже участвовал в ледовом шоу и в 2014 году стал победителем проекта. Настроение пары Алены Косторной и хоккеиста Никиты Ушнева было позитивным, несмотря на трудности в тренировках. За первый прокат они набрали всего 11.76.

Татьяна Волосожар и шорт-трекист Семен Елистратов завоевали 11.90 балла.Их особое эмоциональное взаимодествие отметила Женя Медведева. Софья Акатьева выступила с еще одной звездой «Молодежки» Артуром Каспрановым. Несмотря на общий балл 11.88, они получили высший бал за артистизм.

Чемпионка мира Анна Щербакова дебютировала в проекте с партнером Константином Раскатовым. Ведущий Алексей Ягудин выразил восхищение выступлением, хотя мнения членов жюри были смешанными. Особенно критиковала номер Татьяна Тарасова. Тем не менее пара получила 11.86 балла.

Елизавета Туктамышева и хоккеист Марк Рудаковский набрали 11.92 балла. Прекрасное выступление пары привело к высоким оценкам от Татьяны Анатольевны. Федор Федотов принимает участие в проекте уже в третий раз, теперь в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной. Они продемонстрировали свои сильные стороны и стали лидерами первого выпуска с результатом 11.98.

На последнем месте оказались Алена Косторная и Никита Ушнев.