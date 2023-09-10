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Киноафиша Статьи Трусова ответила на главный вопрос, волнующий россиян: миллионы будут разочарованы

Трусова ответила на главный вопрос, волнующий россиян: миллионы будут разочарованы

10 сентября 2023 17:30
Трусова ответила на главный вопрос, волнующий россиян: миллионы будут разочарованы

Звезда была категорична.

Александра Трусова не на шутку перепугала поклонников, когда на Олимпиаде в Пекине заявила, что больше никогда не выйдет на лед. Спортсменка была расстроена из-за того, что взяла не золото, а серебро. Фанаты надеялись, что объявление о завершении карьеры было сделано на эмоциях.

Чтобы прийти в себя, у знаменитости было достаточно много времени. И тем не менее разъяснений по поводу участия в соревнованиях от звезды не поступало. Не так давно «русская комета» побывала в Мексике, чтобы дать мастер-класс детям. Заодно Александра посетила одно из местных ТВ-шоу, где ей задали вопрос, который волнует не только россиян, но и любителей женского фигурного катания по всему миру.

Рыжую красотку спросили, намерена ли она продолжать свою спортивную карьеру. Ничего хорошего от Трусовой так и не услышали — ее слова разочаруют многих.

«На такие вопросы не отвечаю. Будет видно позже»,подчеркнула фигуристка.

Бывшая подопечная Этери Тутберидзе уточнила, что живет сегодняшним днем и пока сосредоточена на участиях в ледовых шоу и показательных выступлениях.

Фото: Yohei Osada/AFLO/Globallookpress.com, Youtube/@figurka24
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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