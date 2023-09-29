Трусова окунула лицом в грязь абсолютно всех фигуристок: хватило пары слов

Не в бровь, а в глаз.

Александру Трусову всегда отличал чемпионский и пробивной характер: не зря фанаты называют ее русской ракетой. Красавица с огненно-рыжими волосами завоевала серебро Олимпиады в 2022 году и готовится к новым победам. После контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию спортсменка честно высказалась о коллегах.

Трусова заметила, что все меньше спортсменок пытаются исполнить сложные элементы ультра-си. Чемпионка связала этот факт со сменой приоритетов в фигурном катании: теперь королевы льда делают упор на красивую хореографию, чистое исполнение и зрелищную программу. Александра Трусова пояснила, что эти части выступления оцениваются выше, чем прыжки.

Фигуристка считает, что ее коллеги решили «подстроиться под систему». Однако самой «русской ракете» такой подход не близок. Трусова уверена, что спорт остается спортом, поэтому ей интересно ставить рекорды, покорять новые высоты, а не кататься так, «как могут все». Об этом спортсменка поведала YouTube-каналу OKKO.