Трус или смельчак: узнайте, сможете ли вы постоять за себя или «получите на орехи»

Умение постоять за себя - одно из важнейших качеств в жизни, правда, обладают им далеко не все. Кто-то настолько хорошо воспитан, что даже при явном хамстве не может позволить себе нагрубить в ответ, кто-то не считает нужным отстаивать свои права при каждом удобном поводе - причины могут быть самыми разными. Социолог Жан-Клод Кауфман однажды поделился забавным наблюдением - по его мнению, понять, насколько человек готов дать отпор, можно по его поведению в самолете, поезде или в театре - везде, где есть ряд кресел с подлокотниками. Как правило, люди робкие охотно уступают эту “территорию” соседу, если тот предъявляет на нее права. Они не станут толкаться локтями, в отличие от тех, кто сразу же впивается руками в подлокотник, всем своим видом демонстрируя, что он свое не упустит. Есть и третий тип, которым, на самом деле, все равно - в зависимости от настроения он может вести себя по-разному. Казалось бы, маленькая и не самая очевидная деталь, но она многое скажет о характере человека.

А способны ли вы отстаивать свои права до последнего? Пройдите наш честный тест, который определит, кто же вы на самом деле - трусишка-заяц или царь зверей, готовый проявить свою силу и власть.