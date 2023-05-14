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Киноафиша Статьи «Трус и подлец»: выходка Гоши из фильма «Москва слезам не верит» разочарует каждую женщину

«Трус и подлец»: выходка Гоши из фильма «Москва слезам не верит» разочарует каждую женщину

14 мая 2023 07:30
«Трус и подлец»: выходка Гоши из фильма «Москва слезам не верит» разочарует каждую женщину

Этот поступок «подмочил» его репутацию.

В советском кинематографе нет более спорного персонажа, чем Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Исполнитель этой роли Алексей Баталов, как и его герой, тоже не был примерным мужчиной.

Однажды он проявил себя крайне подло. В молодые годы у Баталова был роман с юной танцовщицей и актрисой Ольгой Заботкиной. Алексей Владимирович прибыл в Ленинград на съемки картины «Дорогой мой человек». В городе белых ночей он и познакомился с Заботкиной. Актер стал ее первой серьезной любовью. Даже ходили слухи, что они скоро поженятся, однако этого не произошло.

Когда съемки закончились, Баталов вернулся в Москву. Оттуда он даже не соизволил позвонить или написать своей возлюбленной. Заботкина совершенно зря ждала от него какой-либо весточки.

Спустя годы Баталов рассказал, почему он так подло поступил. К тому моменту он переживал развод с первой женой и не планировал серьезных отношений. Также актер не хотел, чтобы Ольга Леонидовна бросила Ленинград, где ее карьера так успешно развивалась. Однако все это он не удосужился разъяснить Заботкиной.

«Трус и подлец»: выходка Гоши из фильма «Москва слезам не верит» разочарует каждую женщину

Поклонницы экранного Гоши были вне себя, узнав о его поступке:

«Как хорошо, что ей „не повезло“ с Баталовым», «Баталов поступил мерзко, просто трус и подлец», «К сожалению, экранные образы не всегда совпадают с реальной жизнью — это о Баталове».

Видная красавица Заботкина долго не могла построить личную жизнь, ведь она не доверяла мужчинам после этого случая. Настоящую любовь она встретила уже после 40 лет.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Два капитана», 1955
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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