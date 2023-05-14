«Трус и подлец»: выходка Гоши из фильма «Москва слезам не верит» разочарует каждую женщину

В советском кинематографе нет более спорного персонажа, чем Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Исполнитель этой роли Алексей Баталов, как и его герой, тоже не был примерным мужчиной.

Однажды он проявил себя крайне подло. В молодые годы у Баталова был роман с юной танцовщицей и актрисой Ольгой Заботкиной. Алексей Владимирович прибыл в Ленинград на съемки картины «Дорогой мой человек». В городе белых ночей он и познакомился с Заботкиной. Актер стал ее первой серьезной любовью. Даже ходили слухи, что они скоро поженятся, однако этого не произошло.

Когда съемки закончились, Баталов вернулся в Москву. Оттуда он даже не соизволил позвонить или написать своей возлюбленной. Заботкина совершенно зря ждала от него какой-либо весточки.

Спустя годы Баталов рассказал, почему он так подло поступил. К тому моменту он переживал развод с первой женой и не планировал серьезных отношений. Также актер не хотел, чтобы Ольга Леонидовна бросила Ленинград, где ее карьера так успешно развивалась. Однако все это он не удосужился разъяснить Заботкиной.

Поклонницы экранного Гоши были вне себя, узнав о его поступке:

«Как хорошо, что ей „не повезло“ с Баталовым», «Баталов поступил мерзко, просто трус и подлец», «К сожалению, экранные образы не всегда совпадают с реальной жизнью — это о Баталове».

Видная красавица Заботкина долго не могла построить личную жизнь, ведь она не доверяла мужчинам после этого случая. Настоящую любовь она встретила уже после 40 лет.