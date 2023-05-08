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Трус, Балбес и Бывалый засветились не только у Гайдая: где еще их можно увидеть (фото)

8 мая 2023 11:20
Трус, Балбес и Бывалый засветились не только у Гайдая: где еще их можно увидеть (фото)

«Банда» перекочевала в другие проекты.

Троица из Труса, Балбеса и Бывалого стала главной фишкой комедий Леонида Гайдая. Но мало кто знает, что легендарная «банда» засветилась не только в картинах именитого режиссера.

Культовое трио можно увидеть в фильме «Семь стариков и одна девушка». Трус, Балбес и Бывалый здесь были грабителями. Комедия Карелова не имела такого успеха, как ленты Гайдая, но все же нашла своего зрителя. А появление троицы несказанно обрадовало публику.

Еще одним проектом, где Евгений Моргунов, Георгий Вицин и Юрий Никулин снова снялись вместе, стало музыкальное шоу. Речь идет о фильме-концерте «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». Картина была приурочена ко дню рождения Гайдая и преподнесена мэтру как презент от его «коронных» актеров.

Трус, Балбес и Бывалый засветились не только у Гайдая: где еще их можно увидеть (фото)

Последней совместной работой Леонида Иовича и троицы стала «Кавказская пленница». К этому моменту у Гайдая и Бывалого Моргунова были натянутые отношения. Актер «поймал звезду» и вел себя на площадке как хозяин. Однажды он посмел сделать замечание самому режиссеру, и тот поклялся, что отныне никогда не будет сотрудничать с Моргуновым.

Свое обещание Гайдай сдержал. Позднее он снимал Никулина в «Бриллиантовой руке», а Вицина — в комедии «Не может быть!». А вот Моргунова он больше никогда не приглашал. Мэтр так и не забыл ту давнюю обиду.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Эти невероятные музыканты или Новые сновидения Шурика», 1977, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966, «Семь стариков и одна девушка», 1968
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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