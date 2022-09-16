Трудяга, критик и карьерист: топ-3 худших коллеги по знаку Зодиака

Человеку не дано выбирать свою внешность, родителей, а еще - коллег. Какими бы сложными и неприятными типами ни были те, с кем приходится делить территорию офиса, приходится с этим мириться. Оказавшись в новом рабочем коллективе, стоит обратить внимание на даты рождения сослуживцев. Астрологи убеждены, что под некоторыми знаками зодиака появляются на свет самые худшие коллеги. Рассказываем, кто же вошел в тройку офисных аутсайдеров.

Овен

Представители огненного знака - настоящие карьеристы. Они буквально на все готовы, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания руководства и получить должность повыше. Если в рабочем коллективе есть Овен, нужно держать ухо востро. Во-первых, потому, что такой коллега способен подставить ближнего своего, чтобы выслужиться перед начальством. Сказать напарнику, что отчет нужно сдавать 20-го числа, а 19-го положить на стол руководителю заветную папочку и самому получить приятные бонусы и плюшки? Легко.

Во-вторых, Овны совершенно не умеют работать в команде. Они постоянно будут либо увиливать от совместной работы, либо перетягивать все одеяло на себя.

Дева

Коллеги-Девы - совершенно невыносимые существа. Хотя бы потому, что от них слова доброго не услышишь. Вместо того, чтобы похвалить напарника за плюсы, они обязательно найдут в его работе минусы и ткнут в них носом. Даже если это будет нечто совершенно незначительное. Астрологи считают, что на критику Дев тянет из-за их собственного перфекционизма.

Представители земного знака стремятся выполнить свою часть работы так, чтобы придраться было совершенно не к чему.

Того же они ждут и от окружающих, совершенно не думая о том, что рядом с ними работают не роботы, а живые люди, которым свойственно ошибаться. Хотя бы иногда.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, настоящие трудяги. И вроде бы это хорошо, но в своем стремлении “выполнить пятилетку за три года” уроженцы земного знака доходят до фанатизма. Казалось бы, пусть доходят, это их личное дело, однако того же самого они требуют от окружающих.

Если Козерога назначают руководителем проекта (а чаще всего так и бывает - лидерские качества у знака отлично развиты), подчиненные заранее бегут запасаться успокоительными и энергетиками одновременно.

Энергетиками - чтобы продержаться и не уснуть на клавиатуре спустя 20 часов в офисе, успокоительными - чтобы принимать их, когда Козерог будет делать выговор за медленный темп работы.