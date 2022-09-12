Трудные времена: эти 2 знака зодиака ждут испытания в сентябре

Начало нового времени года всегда ассоциируется с переменами. Несмотря на то, что сердце верит в благоприятные изменения и милые сюрпризы от судьбы, реальность оказывается суровой и сулит нечто прямо противоположное. Астрологи рассказали, каким двум знакам зодиака в сентябре не повезет буквально по всем статьям.

Близнецы

Астрологи предупреждают Близнецов о том, что сентябрь - не самый лучший месяц для того чтобы начинать что-то новое. В начале осени уроженцам воздушного знака необходимо тщательно следить за своим языком, который, как известно, может быть очень острым. Есть большая вероятность серьезно задеть близкого человека и надолго с ним поссориться.

Это может быть как родственник, так и партнер, однако суть не меняется - возникшая ситуация доставит немало неприятных минут как самому представителю знака, так и окружающим.

Кроме того, у многих Близнецов может возникнуть ощущение, что они перестали управлять собственной жизнью - какие бы усилия они ни прилагали, трудности будут сыпаться на них как из рога изобилия. Особенно большие сложности возникнут у представителей знака с финансами - звезды говорят, что не исключена возможность потерять часть своих сбережений. Крупный штраф, незапланированная, но срочная покупка, старые долги - причин расстаться со своими кровными будет много.

Водолей

Еще один представитель воздушной стихии, которому небесные светила пророчат в сентябре 2022 года серьезные неудачи - это Водолей. Специалисты предупреждают уроженцев знака о грядущей черной полосе, которая в первую очередь отразится на их эмоциональном состоянии. Обычно легкие на подъем и жизнерадостные Водолеи рискуют замкнуться в себе, отдалиться от друзей и близких.

Такое уединение чревато депрессией, с другой стороны, у знака появится возможность заняться самоанализом.

В этот период Водолею рекомендуется быть как можно осторожнее в общении с окружающими. Не исключено, что представители знака будут испытывать враждебность даже к своим близким, могут срываться на них, чувствовать себя отверженными, покинутыми и непонятыми. Чтобы восполнить нехватку позитивных эмоций, Водолей может удариться в шопинг и совершить много незапланированных и ненужных покупок. Чтобы потом горько не жалеть о потраченных средствах, необходимо держать себя в руках.