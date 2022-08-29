Трудно узнать: пухленькая дочь Габи и Карлоса из «Отчаянных домохозяек» кардинально изменилась (фото)

Звезда столкнулась с травлей, однако сумела принять себя и свое тело.

Мэдисон Де Ла Гарза прославилась благодаря съемкам в сериале «Отчаянные домохозяйки». В популярном проекте актриса воплотила дочь Габриэль Солис и Карлоса Солиса по имени Хуанита.

Артистка запомнилась зрителям как пухленькая девочка-подросток, однако за прошедшие годы она сильно изменилась. Сегодня знаменитости 20 лет. После завершения проекта она продолжила свою карьеру и засветилась еще в нескольких ролях, но повторить былой успех не удалось.

Знаменитость активно ведет социальные сети, где и рассказывает поклонникам о своей творческой жизни. Оказалось, что Мэдисон Де Ла Гарза решила попробовать себя в качестве режиссера. Что же касается внешности, то артистку по-прежнему нельзя назвать обладательницей стройной фигуры. Тем не менее узнать в ней пухлую малышку, которая никак не могла побороть свою страсть к сладостям, крайне сложно.

Сегодня уверенная в себе звезда радует фантов ярким образом. Судя по ее многочисленным фотографиям в Сети, она любит экспериментировать с цветом волос. А вот свои отчаянные попытки похудеть актриса оставила в прошлом. По словам Мэдисон, она всегда подвергалась травле из-за своего веса, но, вопреки этому, смогла принять себя и свои женственные формы.