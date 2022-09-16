Трудно поверить, за что на 19 лет запретили песню «Враги сожгли родную хату»

«Враги сожгли родную хату» — одна из самых трогательных песен, посвященных Великой Отечественной войне. Но в СССР она оказалась под запретом. Плод своего совместного творчества композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский представили публике ее в 1946 году. Но цензоры песню не оценили и запретили исполнять ее из-за «потакания народному горю». По всей видимости, чиновники не захотели портить победные народные настроения лишними напоминаниями об утратах, которые принесли военные действия.

Тогда за попытку «очернения подвига» авторы могли быть подвергнуть репрессиям, однако их спас тот факт, что ранее они работали над легендарной «Катюшей». Но, несмотря на все запреты Госкомиссии, в народе песню «Враги сожгли родную хату» передавали из уст в уста. В 1960 году на праздновании 15-летнего юбилея Победы композицию рискнул исполнить со сцены певец Марк Бернес. Работы он не лишился, но ему настойчиво посоветовали больше не заниматься самоуправством.

Уже через 5 лет, на следующем юбилее, маршал Василий Чуйков лично попросил Бернеса повторить песню. Военачальник был очень уважаемым человеком в Советском Союзе, даже цензоры не смели с ним спорить. Марк согласился спеть «Враги сожгли родную хату», и после этого выступления запрет на ее исполнения был снят.