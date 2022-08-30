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Трудно поверить глазам: как выглядит главная звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» спустя 30 лет

30 августа 2022 18:15
Трудно поверить глазам: как выглядит главная звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» спустя 30 лет

Актрису до сих пор сравнивают с ее героиней.

Сара Мишель Геллар запомнилась и полюбилась поклонникам в роли девушки Баффи, обладающей сверхчеловеческими способностями. С момента выхода на экраны сериала «Баффи — истребительница вампиров» прошло немало лет, однако многие до сих пор ассоциируют звезду с ее героиней.

Впрочем, это неудивительно. Трудно поверить глазам, но Сара Мишель Геллар практически не изменилась. В социальных сетях она активно публикует свои фотографии, с которых на интернет-пользователей будто бы смотрит та самая Баффи. Трудно поверить глазам: как выглядит главная звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» спустя 30 лет

Поклонники в шутку отмечают, что знаменитость словно сама стала вампиром, а потому годы над ней не властны. Недавно актриса опубликовала пост, в котором предалась ностальгии по тем временам, когда участвовала в съемках сериала. Подписчики поддержали звезду и в очередной раз признались в любви к ней и к нашумевшему проекту.

«Мое любимое шоу на все времена. Это целая Вселенная!», «Я никогда не забуду Баффи», «Я хотела быть такой же сильной и могущественной женщиной, которая спасала людей», «Без тебя Баффи была бы совсем другой. Только твоя энергия и энтузиазм сделали ее иконой», — подчеркнули пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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