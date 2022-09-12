Трудно поверить: что стало с девочкой, спевшей песню «Пропала собака»
Грандиозным планам артистки не суждено было сбыться.
Елена Могучева, когда была солисткой Большого детского хора, проснулась знаменитой, исполнив песню «Пропала собака». Юная певица подавала большие надежды, но ее творческий и жизненный путь оказался незавидным и коротким.
Не успела Могучева насладиться своим успехом, как в ее семье случилась страшная беда. Отец исполнительницы скончался в возрасте 47 лет, и тогда маленькая звездочка осталась вдвоем с мамой. Педагоги и близкие Елены помогли ей пережить утрату, и со временем она вновь начала радоваться жизни.
Вместе с хором певица много ездила по миру, но, несмотря на свою известность, продолжать сольную карьеру не захотела и после окончания школы навсегда покинула сцену. Свою жизнь знаменитость решила связать с иностранными языками и начала работать переводчиком в компании «Пепси-кола», после чего устроилась в одно из туристических агентств, благодаря чему вновь стала много путешествовать.
Елена строила большие планы и хотела продолжить учебу. Она успешно сдала экзамены, необходимые для поступления в Оксфордский университет, но отправиться туда так и не успела. Летом 1999 года у знаменитости начались боли в пояснице, на которые она не обратила внимания, поскольку давно страдала от пиелонефрита. Когда же Могучева поняла, что ее состояние ухудшается, то все же обратилась к врачам, но было слишком поздно. Как пишет Дзен-канал «А дети кто?», у Елены отказали обе почки, в результате чего она скончалась в возрасте 29 лет.