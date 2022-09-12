Трудно поверить: что стало с девочкой, спевшей песню «Пропала собака»

Елена Могучева, когда была солисткой Большого детского хора, проснулась знаменитой, исполнив песню «Пропала собака». Юная певица подавала большие надежды, но ее творческий и жизненный путь оказался незавидным и коротким.

Не успела Могучева насладиться своим успехом, как в ее семье случилась страшная беда. Отец исполнительницы скончался в возрасте 47 лет, и тогда маленькая звездочка осталась вдвоем с мамой. Педагоги и близкие Елены помогли ей пережить утрату, и со временем она вновь начала радоваться жизни.

Вместе с хором певица много ездила по миру, но, несмотря на свою известность, продолжать сольную карьеру не захотела и после окончания школы навсегда покинула сцену. Свою жизнь знаменитость решила связать с иностранными языками и начала работать переводчиком в компании «Пепси-кола», после чего устроилась в одно из туристических агентств, благодаря чему вновь стала много путешествовать.

Елена строила большие планы и хотела продолжить учебу. Она успешно сдала экзамены, необходимые для поступления в Оксфордский университет, но отправиться туда так и не успела. Летом 1999 года у знаменитости начались боли в пояснице, на которые она не обратила внимания, поскольку давно страдала от пиелонефрита. Когда же Могучева поняла, что ее состояние ухудшается, то все же обратилась к врачам, но было слишком поздно. Как пишет Дзен-канал «А дети кто?», у Елены отказали обе почки, в результате чего она скончалась в возрасте 29 лет.