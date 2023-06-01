«Трудно поверить, что ей 45»: полуголая звезда сериала «СашаТаня» произвела фурор
Такую фигуру грех прятать.
Валентина Рубцова получила известность благодаря сериалу «СашаТаня». В проекте актриса воплотила среднестатическую, замученную бытом и семейной жизнью жену и мать, далекую от образа секс-символа. Многим кажется, что и в реальной жизни звезда похожа на свою героиню.
Каково же было удивление поклонников, когда они увидели новый снимок знаменитости в социальных сетях. Рубцова позировала перед камерой полуголой — в одном бикини. Актриса бежала по пляжу и счастливо улыбалась.
Подписчики были восхищены тем, как молодо, свежо и привлекательно выглядит Рубцова, которой удалось сохранить по-девичьи стройную фигуру.
«Трудно поверить, что ей 45», «Очень сексуальна», — заметили в комментариях интернет-пользователи.
Артистка не скрывает секрет своей красоты. По уверению знаменитости, она никогда не ложилась под нож хирурга. Держать себя в форме ей помогают активные занятия спортом и правильное питание.