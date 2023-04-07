Трудно поверить, что это он: гляньте на Завулона из «Ночного дозора» в молодости

Сложно представить себе «Ночной дозор» без главы Дневного дозора — мистического и во всех смыслах сверхъестественного Завулона в исполнении Виктора Вержбицкого. Хотя амплуа роковых персонажей еще совсем недавно были для артиста в новинку.

Невероятно, но молодой блондин с полуоткрытым ртом — это тот самый Завулон, только за 13 лет до появления в блокбастере Бекмамбетова. В фильме 1991 года «Камми» актер не похож на себя. 32-летний Вержбицкий играет возлюбленного еврейской девушки по имени Камми (Марина Кобахидзе). При взгляде на его беззащитного героя хочется прийти на помощь, оградить его от тягот жесткого мира.

Трогательная любовная драма режиссера Джаника Файзиева рассказывает о романтических приключениях главной героини и высмеивает изнанку красивой жизни ташкентской богемы.

Контраст с последующими появлениями кинозвезды на экране поражает. И даже не верится, что этот хрупкий юноша через считанные годы возглавит темные силы в «Дозорах» и Российскую империю в «Бедной Насте».