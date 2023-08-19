Трудно поверить, что цензура пропустила: спорим, и вы не видели «обнаженку» в советском мультфильме

В СССР фильмы и особенно мультипликацию проверяли очень строго. Каждую новую ленту оценивала строгая цензура, прежде чем пустить ее на экраны или телевидение. Поразительно, что даже в детских мультиках в советские годы можно было увидеть обнаженных людей.

Одним из таких мультфильмов стала работа Александры Снежко-Блоцкой «Кот, который гуляет сам по себе». Сказка Киплинга, по которой снимали анимационную ленту, рассказывает об истории приручения первых домашних животных. Из людей в нем фигурируют лишь двое — мужчина и женщина. И главная героиня, которой приходится соревноваться в хитрости с диким котом, предстает в кадре с голой грудью.

Логика такого решения понятна: не надевать же на женщину, живущую в пещере, нижнее белье. Поэтому даже самым строгим цензорам пришлось смириться. Но стоит отметить, что рисовали тело без лишних подробностей. Это и позволило пустить «обнаженку» в эфир.