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Трудно поверить, что цензура пропустила: спорим, и вы не видели «обнаженку» в советском мультфильме

19 августа 2023 11:15
Трудно поверить, что цензура пропустила: спорим, и вы не видели «обнаженку» в советском мультфильме

Смотрели много раз и не обращали внимания.

В СССР фильмы и особенно мультипликацию проверяли очень строго. Каждую новую ленту оценивала строгая цензура, прежде чем пустить ее на экраны или телевидение. Поразительно, что даже в детских мультиках в советские годы можно было увидеть обнаженных людей.

Одним из таких мультфильмов стала работа Александры Снежко-Блоцкой «Кот, который гуляет сам по себе». Сказка Киплинга, по которой снимали анимационную ленту, рассказывает об истории приручения первых домашних животных. Из людей в нем фигурируют лишь двое — мужчина и женщина. И главная героиня, которой приходится соревноваться в хитрости с диким котом, предстает в кадре с голой грудью.

Логика такого решения понятна: не надевать же на женщину, живущую в пещере, нижнее белье. Поэтому даже самым строгим цензорам пришлось смириться. Но стоит отметить, что рисовали тело без лишних подробностей. Это и позволило пустить «обнаженку» в эфир.

Трудно поверить, что цензура пропустила: спорим, и вы не видели «обнаженку» в советском мультфильме
Фото: Кадры из мультфильма «Кот, который гуляет сам по себе» (1968), Unsplash
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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