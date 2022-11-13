Трудно по жизни не будет: эти знаки Зодиака звезды наградили легкой судьбой

“Везет же некоторым”, - вздыхаем мы, наблюдая за тем, как кто-то вытягивает на сложном экзамене счастливый билет, выигрывает в лотерею квартиру, по чистой случайности устраивается на солидную и высокооплачиваемую должность. По мнению астрологов, такая удача выпадает далеко не каждому - некоторые люди в буквальном смысле слова рождаются под счастливой звездой и получают от жизни все. Эксперты в сфере эзотерики назвали четыре знака, которые можно с полным правом назвать любимчиками фортуны.

Дева

По рассказам Девы у окружающих может сложиться впечатление, что в ее жизни все плохо. Однако на самом деле уроженцы земного знака любят жаловаться потому, что боятся хвастаться своими успехами - они опасаются, что недоброжелатели могут их сглазить. Ведь Деве везет абсолютно по всем фронтам - вторая половинка их обожает, руководство носит на руках, а деньги льются в карманы рекой.

Даже если происходит какой-то форс-мажор, Дева обязательно найдет выход.

Стрелец

Представители огненного знака идут по жизни легко и беспечно, с проблемами, которые встречаются у них на пути, справляются играючи - на зависть всем окружающим. По мнению астрологов, секрет успеха Стрельца кроется в том, что он в любой ситуации не поддается панике и унынию, а, напротив, сохраняет оптимизм и позитивный настрой.

Эти качества уроженцев знака вкупе с благосклонностью вселенной дают отличный результат - везение сопутствует Стрельцам во всем.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея, стараются избегать негатива и неприятных людей в своей жизни - и, возможно, именно это является секретом их успеха. Представители воздушной стихии наделены прекрасной интуицией, которая помогает им уворачиваться от подводных камней и за версту чуять недоброжелателей. Кроме того, Водолей всегда четко знает, чего он хочет, целенаправленно идет к своей цели и в результате добивается желаемого.

Рыбы

Многим людям Рыбы кажутся слишком уж несерьезными и мечтательными - мол, витают постоянно в своих грезах, нет бы задуматься о реальных проблемах.

Однако, по словам астрологов, именно такой взгляд на мир - сквозь розовые очки помогает уроженцам водного знака достигать невиданных высот.

Все дело в том, что они видят жизнь совершенно под другим, нетривиальным углом, принимают нестандартные решения, что по душе фортуне.