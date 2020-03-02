«Трудно об этом говорить»: Михаил Ефремов серьезно пострадал в Юрмале

Артист упал на даче и сломал ребро, но к врачам обращаться не хочет.

Михаил Ефремов серьезно пострадал во время отдыха на даче. Артист упал и сломал себе ребро. Однако обращаться к врачам он не хочет и продолжает работать, несмотря на то, что дышать ему стало сложнее из-за проблем с ребром.

Все произошло в Юрмале, где Ефремов проводил время в своем загородном доме. Вернувшись в Москву, актер продолжает упорствовать и не обращается в клинику, пытаясь скрыть от общественности состояние своего здоровья.

«Мне трудно об этом говорить. Во-первых, мне тяжело дышать. Да и, вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь», — признается звезда.

Съемки в сериале продолжаются, но Михаил Олегович постоянно ищет минутку, чтобы присесть и отдышаться. Актер признается, что нежелание афишировать случившееся связано с его опасениями насчет того, что публика снова начнет судачить, будто он был пьян и поэтому упал. Хотя сам пострадавший уверяет: он был абсолютно трезв и просто оступился.

К слову, Ефремов неслучайно боится подобных слухов. Он не раз был замечен в скандальных историях. В прошлом году актер, по заверениям зрителей, вышел на сцену пьяным. Произошло это во время гастролей в Самаре. Кроме того, прошлым летом он поругался с полицейским в самом центре Москвы.