Троянова появилась в «Ольге» тощая как щепка: в 50 лет выглядит словно девочка (фото)

Яна Троянова полюбилась россиянам в образе замученной жизнью матери двоих детей из сериала «Ольга». Недавно на экраны вышел последний сезон популярного проекта, и зрители ахнули при виде главной героини.

Ольга заметно преобразилась — она сделала новую стильную стрижку и стала тощая как щепка. Но, стоит признать, худоба идет артистке. В 50 лет Троянова выглядит словно девочка — о таком многим ее ровесницам можно только мечтать.

Актриса не скрывает, что своей стройностью обязана вовсе не генетике. Ранее звезда обратилась к врачам, которые на основе анализов составили для нее специальную диету. Тогда знаменитость сильно похудела и покорила всех, кто был на съемочной площадке шоу «Последний герой», где она выступала в роли ведущей.

Впоследствии артистка заразилась коронавирусом и вновь поправилась. Однако со временем смогла взять себя в руки и вновь стать обладательницей стройной подтянутой фигуры.