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Киноафиша Статьи Троянова появилась в «Ольге» тощая как щепка: в 50 лет выглядит словно девочка (фото)

Троянова появилась в «Ольге» тощая как щепка: в 50 лет выглядит словно девочка (фото)

22 апреля 2023 15:45
Троянова появилась в «Ольге» тощая как щепка: в 50 лет выглядит словно девочка (фото)

Преображение звезды удивит любого.

Яна Троянова полюбилась россиянам в образе замученной жизнью матери двоих детей из сериала «Ольга». Недавно на экраны вышел последний сезон популярного проекта, и зрители ахнули при виде главной героини.

Ольга заметно преобразилась — она сделала новую стильную стрижку и стала тощая как щепка. Но, стоит признать, худоба идет артистке. В 50 лет Троянова выглядит словно девочка — о таком многим ее ровесницам можно только мечтать.

Троянова появилась в «Ольге» тощая как щепка: в 50 лет выглядит словно девочка (фото)

Актриса не скрывает, что своей стройностью обязана вовсе не генетике. Ранее звезда обратилась к врачам, которые на основе анализов составили для нее специальную диету. Тогда знаменитость сильно похудела и покорила всех, кто был на съемочной площадке шоу «Последний герой», где она выступала в роли ведущей.

Впоследствии артистка заразилась коронавирусом и вновь поправилась. Однако со временем смогла взять себя в руки и вновь стать обладательницей стройной подтянутой фигуры.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Ольга»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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