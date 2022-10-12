Трон может достаться другому: правда о коронации Карла III вызвала оторопь

Своего восхождения на престол Карл III ждал не один десяток лет. Но даже теперь, когда его матери, королевы Елизаветы II, нет в живых, монарх рискует не получить корону.

Как пишет портал People , огласке были преданы официальные данные, согласно которым титул короля перейдет старшему сыну Ее Величества лишь 6 мая 2023 года. Узнав об этом, многие британцы заявили, что трон и вовсе может достаться другому человеку.

Многие всерьез опасаются того, что до своего звездного часа Карл III попросту не доживет. В Сети уже давно ходят слухи о том, что состояние здоровья и самочувствие 73-летнего короля оставляет желать лучшего. Сказывается не только почтенный возраст, но и тот факт, что наследник престола переболел коронавирусом. Кроме того, у него подозревают серьезное заболевание почек.